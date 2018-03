Fashion week Nas versões pobre ou rica, tudo o que Dafne (Flávia Alessandra) de Caras & Bocas usa vira hit entre as telespectadoras. Segundo o levantamento de julho da Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da Globo, uma blusa preta com gola moderna, os óculos de grau e uma bolsa preta gigante usados pela personagem estão entre os campeões de pedidos na emissora no período. Até o vestido de casamento de Dafne lotou a CAT da Globo de telefonemas e e-mails.