Fashion Week Seja qual for o modelito usado por ela, basta terminar o Fantástico para chover ligações na Globo de gente querendo saber a marca e onde encontrar o figurino de Patrícia Poeta. Os vestidos usados pela jornalista na atração são os campeões de pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da Globo. Entre as peças mais copiadas pelas telespectadoras estão um vestido preto com faixa branca e um outro vermelho usado por Patrícia. Já no quesito maquiagem e cosméticos, ninguém bate a procura pelos produtos usados por Alícia (Taís Araújo) e Maria do Céu (Déborah Secco) em A Favorita. Os esmaltes nas unhas de Dora (Cláudia Abreu) em Três Irmãs também são muito solicitados no CAT. Grazi Massafera e Giovanna Antonelli têm os seus cabelos entre os mais cobiçados pelo público. Os penteados recentes das personagens de Carolina Dieckmann e Vera Holtz em Três Irmãs são outro alvo procurado na Central de Atendimento da Globo. E quem disse que as vilãs não têm estilo? Os óculos escuros usados por Flora (Patrícia Pillar) em A Favorita estão entre os mais pedidos.