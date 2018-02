Fashion auditório Diferentemente da Globo, na Record não existe uma Central de Atendimento ao Telespectador (CAT). Portanto, sempre que querem informação sobre os modelitos do elenco da casa, os telespectadores ligam para as produções dos respectivos programas. Eis aqui as que ditam moda na Record: Ana Hickmann: a própria dá dicas de moda em seu programa, mas tudo o que usa no Hoje em Dia chama a atenção das luluzinhas. Entre os sucessos recentes estão as bermudas e saias de cintura alta e a linha de óculos assinada pela própria. Maria Cândida: as telespectadoras adoram as batas, mas vivem pedindo o nome das lojas que fornecem os vestidos usados com legging pela apresentadora. Na época em que estava grávida, seu figurino - sempre repleto de vestidos soltinhos - fazia muito sucesso. Eliana: o microvestidos da apresentadora são o hit entre as telespectadoras. Como é baixinha, Eliana adora minissaia e shorts. Blusas de um ombro só também agradam ao público.