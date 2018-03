Fãs de Gossip Girl têm festa na Saraiva A Warner e a editora Record fazem festa hoje, na Saraiva do Morumbi Shopping (tel.: 5181-7574), às 16 horas, para o lançamento do box da 1ª temporada da série, inspirada nos livros de Cecily Von Ziegesar. A Record já editou os 11 volumes e, em 2009, trará Só podia ser você, com o que acontece com Serena e sua turma antes do 1º livro.