Fãs de 'Game of Thrones' podem aprender o Dothraki em novo curso de línguas

A partir de outubro, fãs da série Game of Thrones vão poder aperfeiçoar a pronúncia da língua Dothraki graças a um novo curso de conversação lançado pela editora Living Language. As informações são do jornal The Independent.

O Dothraki é uma língua falada por uma raça de cavaleiros nômades do continente fictício de Essos, na obra de George R. R. Martin. Pequenos trechos existem nos livros, mas a maior parte da estrutura lexical da língua foi criada para o roteiro da série da HBO, pelo linguista David J. Peterson. A língua já tem mais de 3200 palavras, uma delas "Khaleesi" (rainha), que entrou para o inglês como um nome para meninas.

Línguas inventadas são um bom indicativo para séries e livros de fantasia e ficção científica, desde o élfico de J. R. R. Tolkien em O Senhor dos Anéis, até as diversas línguas de Star Trek, como o Klingon, que chegou até a inspirar uma ópera originalmente no idioma.

O curso da Living Language começa em outubro, e custa a partir de US$ 19,99 para a versão em livro. A versão online custa US$ 30. No site da editora, é possível fazer o download de uma amostra de uma lição - sempre a partir do inglês, é claro.