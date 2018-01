Fãs de 'Breaking Bad' publicam obituário em jornal de Albuquerque

Fãs de Breaking Bad, popular série do canal AMC que chegou ao final no domingo (29), publicaram um obituário de um personagem em um jornal de Albuquerque, cidade onde se passa a história da série. (Não leia o texto a seguir se não quiser saber informações de capítulos ainda não exibidos no Brasil.)

A mensagem aparece na página A4 do Albuquerque Journal, com o título White, Walter, e inclui uma fotografia do ator Bryan Cranston, que interpretou o professor de química que se transforma em narcotraficante.

O obituário diz que o professor de 52 anos "fundou um império de fabricação de metanfetamina" e morreu "depois de uma longa batalha contra o câncer e uma ferimento de bala".

O professor de ciência de Los Lunas, David Layman, um dos integrantes do grupo de admiradores que pagou para publicar o obituário, disse que muitos estavam tristes pelo final da série, mas que o gesto ajudaria a fechar o ciclo.