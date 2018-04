Famoso divã está de volta

A 2ª temporada, que estreia amanhã, às 21h30, começa com a visita de Alex Sr. (Glynn Turman), pai de Alex (Blair Underwood), à casa do recém-divorciado terapeuta. Alex Sr. entrega uma intimação a Paul, que sofrerá um processo de US$ 20 milhões por responsabilidade na morte de Alex - a família acusa Paul de negligência.

A advogada de Paul é Mia (Hope Davies), antiga paciente, e o primeiro encontro dos dois se dá no escritório dela - mais tarde, passa ao consultório do terapeuta. Os outros pacientes desta temporada são Walter (John Mahone), Oliver (Aaron Shaw) e April (Alison Pill). E é claro que as consultas e discussões de Paul com Gina (Dianne Wiest) continuam.