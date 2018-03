Família Osbourne vai voltar à TV com show de variedades O roqueiro britânico Ozzy Osbourne e sua família barulhenta, antigos astros da MTV, vão voltar à TV americana como apresentadores de um show de variedades de uma hora de duração que a rede Fox prepara para seu horário nobre. Ainda não foi definida a data de estréia do programa. Mas um porta-voz da Fox, pertencente à News Corp., disse que a idéia é lançar o programa, que terá performances musicais e esquetes cômicas, em algum momento da temporada 2008-2009. O presidente de programação alternativa da Fox, Mike Darnell, disse ao jornal Daily Variety que espera lançar o programa juntamente com um especial de Natal. Visualizado como algo na linha dos clássicos shows de variedades apresentados nos anos 1970 por Sonny e Cher e Donny e Marie Osmond, o programa reunirá Ozzy Osbourne e sua mulher, Sharon, com seus filhos Kelly, 23 anos, e Jack, 22, vistos juntos pela última vez no reality show da MTV "The Osbournes". Entre as idéias propostas para o programa estão segmentos com participação do público, trechos gravados fora do estúdio e um mini-game show, além de performances musicais dos Osbourne e convidados. Outra é um segmento intitulado "The Osbournes Meet the Osbournes", em que Ozzy e sua turma passarão tempo com outra família de sobrenome igual. Os Osbourne se tornaram sensações da cultura pop há alguns anos com seu seriado de TV-realidade "The Osbournes", repleto de palavrões, que estreou em março de 2002 e imediatamente se tornou o maior sucesso da MTV. A primeira temporada acompanhou as proezas diárias do ex-vocalista do Black Sabbath em seu papel de pai confuso perambulando por sua casa em Beverly Hills, perpetuamente limpando a sujeira deixada por seus cães incontinentes, recebendo ordens de sua mulher e enfrentando os filhos então adolescentes do casal. O programa tomou um rumo mais sério na segunda temporada, quando a família enfrentou o tratamento de Sharon por câncer e a reabilitação de Jack, que se tornara dependente de drogas. Na terceira temporada, Ozzy se recuperou de um acidente. O seriado saiu do ar em 2005, após sua quarta temporada. A filha mais velha dos Osbourne, Aimee, não apareceu no seriado da MTV e não foi mencionada como participante do seriado próximo da Fox.