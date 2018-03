Faltam 4 dias para encontrar um sócio

Mariana Junqueira Reis e Tiago de Aguiar Pereira disputam R$ 1 milhão na final do programa Aprendiz 4 O Sócio, nesta quinta-feira. O vencedor será sócio de Roberto Justus em uma empresa em que o apresentador fica como majoritário, 51%, e o parceiro fica com 49%. A boa audiência do programa, fez com que a emissora já começasse a pensar na próxima edição, Aprendiz 5 O Sócio, prevista para 2008. A Record promete seguir o mesmo formato de sociedade do atual, com algumas novidades ainda não divulgadas pela emissora. A grande participação do público já era sentida antes mesmo de o programa estrear. O site da Record recebeu quase 30 mil inscrições de propostas de sociedade. Depois de passarem por diversas provas e 14 episódios,os finalistas aguardam, junto com o público, os dois últimos episódios exibidos nesta terça e quinta-feira, a partir das 22h30.