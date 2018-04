Fagundes em espanhol

"Antônio Fagundes terá a mesma voz em espanhol até a morte. Te dou minha palavra". É assim, nesse estilo "la garantia soy yo", que o homem que cuida das dublagens das novelas da Globo lá fora vende os seus serviços. Antônio Coelho é um dos sócios Artsound, empresa responsável por boa parte da dublagem dos folhetins globais no mercado internacional. "O nosso forte é a dublagem em espanhol. Mas já fizemos algumas coisas em inglês", conta o empresário, que atende aos interesses da Globo há nove anos. "Eles nos mandam o script editado, nós traduzimos para o espanhol e dublamos no México. Todas as nossas dublagens são feitas lá", conta. "Para tanto, temos um banco de vozes, bonecos como chamamos. Então, todas as vezes que Vera Fischer estiver em uma novela, a mesma dubladora , o boneco de Vera, será chamada para dublá-la. Assim mantemos a fidelidade com o público." Com sede no Brasil, no México e em Miami, a Artsound ainda é responsável pelo armazenamento das cópias das novelas que a Globo comercializa no exterior. Um acervo que conta com mais de 70 mil fitas dubladas atualmente. Coelho explica que as dublagens são feitas no México porque o espanhol de lá é bem aceito em todos os países de língua hispânica. "A Espanha aceita produtos em espanhol do México, que é considerado mais neutro, com menos acento. Já não aceita coisas feitas com o espanhol chileno ou boliviano", explica. Novelas vendidas para países com outras línguas, como a Rússia, são dubladas por empresas da região. E dublar novelas é trabalho árduo. Costuma consumir mais tempo que a gravação da trama original. "Para cada 1 hora de novela levamos 32 horas de dublagem. Uma novela inteira demora 1 ano para ser dublada", conta Coelho. "Há novelas que dão mais trabalho. Terra Nostra foi uma delas, mas também foi um sucesso internacional." Para agilizar, quando a Globo percebe que o folhetim será um sucesso começa a dublá-la antes mesmo de seu fim. Assim ganha tempo para comercializá-la logo para o exterior. Esse é o caminho seguido por Paraíso Tropical, ou melhor, El Paraíso Tropical.