Fábrica de mutantes em pleno vapor Os mutantes não param de pipocar em Caminhos do Coração. Toda semana, mais personagens bizarros entram na novela. Desta vez, o autor Tiago Santiago anuncia que mais três mutantes irão aparecer na trama. Golias será um gigante com genes de elefantes, feito por computação gráfica. E haverá também um casal romântico de mutantes do bem - Ísis, uma garota invisível, e Demétrio, um mutante com genes de macaco.