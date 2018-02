Fábio Porchat terá talk show na Record Fábio Porchat terá um talk-show na Record de terça a sexta-feira, depois da meia-noite. O programa valerá como uma interface entre a programação comercial e a madrugada aberta à Igreja Universal do Reino de Deus. Todas as linhas do negócio estão praticamente acordadas e as duas partes devem assinar contrato hoje. A estreia está prevista para depois da Olimpíada. As noites de segunda, reservadas a Xuxa, valem ao humorista como uma vaga semanal na agenda para outros compromissos. Em janeiro, ele começa a rodar Contrato Vitalício, primeiro longa-metragem do Porta dos Fundos. Ainda na TV, Porchat já acertou com o Multishow uma 3.ª temporada do Tudo Pela Audiência, com Tatá Werneck.