Fábio Porchat começa a gestar seu talk show na Record

Maravilha. Olha a Elke aí, gente. Em Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina, filme de Maurício Eça, ela é Dona Lelé, mãe do vilão Gonzales (Paulo Miklos). Dona de uma loja de fantasias, ela não escuta bem e provoca uma série de confusões. Estreia dia 7 nos cinemas.

Figura raríssima em eventos, Faustão confirmou presença no Grande Prêmio Risadaria Smiles do Humor Brasileiro, dia 30, em São Paulo. O apresentador, afinal, é o homenageado do ano. A cerimônia será comandada por Fábio Porchat.

Adeus, Alicia: o canal Universal estreia no dia 23 de julho, às 20h, a 7.ª e derradeira temporada da série The Good Wife. Serão exibidos os dois primeiros episódios inéditos do último ano em sequência.

Chega à TV Cultura no dia 15, à meia-noite, a série inédita Inspira.mov Brasil, da Grifa Filmes, produtora que está completando 20 anos de atividades. São 13 episódios, sob direção de Mara Mourão.

'Inspira.mov Brasil’apresenta as ideias que nortearam as trajetórias de gente como Antonio Nóbrega, Negra Li, Elifas Andreato, Eduardo Srur, Viviane Mosé, Eduardo Lyra, Rodrigo Baggio, Cilene Saorin, Paulo Lima, Mauro Beting, Edgard Piccoli, Facundo Guerra e Lala Deheinzelin.

Cresceu 34% a audiência do Hoje em Dia, da Record, de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2015: saltou de 4 para 5,4 pontos. Considerando só maio, a média foi a 5,7.

A Flip, Feira Internacional de Literatura de Paraty, serve de bom pretexto para a exibição da série Umas Palavras, com dez entrevistas feitas por Bia Corrêa do Lago, no Philos, plataforma de vídeo sob demanda premium da Globosat, a não assinantes, este mês.

O time inclui Tom Zé, Armando Freitas Filho, Mary Del Priori, Euclydes Marinho, José Castello, Luiz Felipe Pondé, Eduardo Giannetti, Rubens Figueiredo, Antonio Carlos Secchin e Edney Silvestre.

O Philos também vai à Flip, 14.ª Festa Literária Internacional de Paraty, com documentários e bate-papo, na Casa da Cultura da cidade.

2,5 milhões

e acessos teve o site do ‘Fantástico' na 2ª feira. O recorde foi motivado pelo caso do estupro coletivo no Rio, com ênfase para o vídeo que mostra a jovem tentando reagir ao abuso.

'Wagner (Moura) e eu somos muito amigos. Agora ele é o rei do tráfico e eu, a rainha'

Alice Braga SOBRE ‘NARCOS’ E ‘A RAINHA DO SUL’, SÉRIE COM ELA, QUE CHEGA AQUI PELO SPACE