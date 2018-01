Fábio Assunção é detido por estar acompanhado de traficante

O ator Fábio Assunção, que estava acompanhado de um traficante que foi preso dentro de um flat da capital, foi detido para averiguação pela Polícia Federal. Não foi divulgada a data do ocorrido. Por meio de sua assessoria de imprensa, o galã - que reagiu com bom humor aos boatos - agradeceu a preocupação e disse que apenas deu um depoimento num caso que corre em segredo de justiça, sobre o qual não pode falar e que não o diz respeito diretamente. Familiares do ator confirmaram que Assunção faz tratamento contra o vício de cocaína. Disseram, também, que já haviam denunciado o traficante porque o criminoso oferecia drogas ao ator toda vez que vinha a São Paulo. Fábio Assunção foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na Lapa, onde prestou depoimento como testemunha por cerca de duas horas e depois foi liberado. A Polícia militar desconhecia a informação, assim como a Secretaria de Segurança Pública. Não foi encontrada a assessoria da polícia federal. De acordo com informações divulgadas pela emissora carioca, Fábio Assunção voltou ao trabalho nesta sexta-feira, 25, e se reuniu, na Central Globo de Produção, com o diretor Ricardo Waddington e as atrizes Claudia Raia e Mariana Ximenes para leitura de texto. Insuportável Fábio Assunção ficou no topo da enquete promovida pela Agência Estado entre os principais fotógrafos de celebridade. A intenção era saber quem é a estrela mais simpática e a mais insuportável. Assunção recebeu o título de mais insuportável.