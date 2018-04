Fã que é fã tem de pagar mico Em passagem relâmpago por Miami na semana passada, fui passear em South Beach. Era um domingo de muito calor e a cada passo que dava, me via dentro do Miami Vice. Claro que Miami cresceu dos anos 80 para cá, mas a aura brega permanece na divertida cidade. Lembrei-me ainda da América, de Glória Perez, e tive de passar pela Ocean Drive, a meca de Sol. Brega! Na hora de retornar ao hotel, aquela breguice tomou conta de mim. Com a aprovação e apoio das minhas duas companheiras de viagem, perguntei ao taxista onde ficava o estúdio do Miami Ink. Por sorte, o motorista era brasileiro e entendeu esse meu momento fã neurótica. Adílson, o taxista, respondeu: "A gente vai passar por ele agora mesmo. Quer que eu pare?" Adílson foi esperto e, mesmo sem obter resposta, parou em fila dupla e disse: "Vai, entra lá! Eu espero." Ok, Adílson! Ah, só para dar uma olhadinha no Ami James e no Chris Nuñez... Entramos no estúdio de tatuagem que, em pleno domingo, estava lotado. Cerca de 20 pessoas esperavam sua vez de tatuar. Não havia câmeras e três tatuadores desconhecidos trabalhavam lá. Mas nada de Ami nem de Nuñez. Mais tarde fiquei sabendo que os tatuadores oficiais estavam de folga. Pena, mas saímos de lá com o flyer do novo empreendimento da dupla Ami e Nuñez, o bar Love Hate - brega ou o quê? Admito que, apesar de já ter ido em set de algumas séries e assistido a filmagens de sitcons, entrar no estúdio do Miami Ink assim, sorrateiramente, foi emocionante. Assino aqui meu atestado de breguice. E daí? Fã que é fã tem de pagar mico...