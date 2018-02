Exposição sobre 50 anos de carreira de Regina Duarte volta a São Paulo

Após passar por Rio, São Paulo, Salvador e Campinas, a exposição Espelho da Arte - A Atriz e Seu Tempo está, novamente, na capital paulista. Com curadoria do ator e artista plástico Ivan Izzo, a exibição foi aberta no dia 10 de janeiro e fica em cartaz até 8 de fevereiro, no Espaço JK do Shopping JK Iguatemi.

"Quando vi, fiquei estupefata", diz a atriz, lembrando da inauguração nacional da exposição, no Centro Cultural dos Correios, no Rio. "Fiquei em estado de choque, nunca esperei uma coisa tão grandiosa." Com fotos e vídeos, a mostra está disposta de forma cronológica, relacionando, década a década, os feitos de Regina em sua carreira e os principais acontecimentos no Brasil e no mundo.

Para ela, uma das partes mais marcantes é o painel de abertura, que reúne mais de 500 fotos de todos os períodos de sua história. "Aquilo me impressiona um pouco. Tem capas de revistas, fotos pessoais que receberam retoques de profissionais. É impressionante a quantidade de imagens", diz.

A atriz destaca o espaço dedicado à novela Rainha da Sucata, na qual o visitante deve deitar sobre almofadas, rodeado de sucatas, para ver algumas cenas do folhetim. "É uma hora em que as pessoas já estão cansadas, porque já passaram por três décadas", diz, destacando que, no espaço da última década (2000 a 2010), há sofás e poltronas para o público assistir a excertos de obras como Chiquinha Gonzaga.

Inicialmente, Regina não queria que a exposição fosse montada. "Quando me propuseram, achei que seria muito ególatra, egocêntrico. Depois, vi uma exposição da Elis que me remeteu muito fortemente a uma fase da minha vida", conta a atriz, que topou a empreitada pensando na relação de seus personagens com o público. Agora, comemora o sucesso da exposição. "Tem uma média de mais de mil expectadores por dia. Está bombando. Se bem que também é grátis, né? Mas estou muito feliz."

ESPELHO DA ARTE - A ATRIZ E SEU TEMPO

Shopping JK Iguatemi - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi.

3ª a sáb., 11h/22h. dom., 14h/20h. Grátis. Até 8/2.