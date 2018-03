Exposição do 'Chaves' fica no Memorial da América Latina

Como parte das homenagens prestadas pelo canal SBT a Roberto Bolaños, a partir deste domingo, 30, e até o próximo, no dia 7 de dezembro, uma exposição no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Estação Barra Funda do Metrô, São Paulo) mostrará o set da "Vila do Chaves". Um painel multimídia também exibe, no espaço, melhores momentos do seriado mais célebre de Bolaños.

A entrada é gratuita. A exposição fica aberta das 9h às 18h, no Pavilhão México do Memorial. Na segunda, como de costume, o Memorial fica fechado para visitação. A mostra volta a abrir na terça, 2. De acordo com a organização, mais de 10 mil pessoas já passaram pelo espaço neste domingo, 30.