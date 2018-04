'Expedições' completa 20 anos com edição sobre o Velho Chico

Só os herdeiros. Bela Gil recebe Bem Gil, Alice Caymmi e Pedro Baby, só herdeiros de grandes nomes da música baiana, para o Especial de Natal do Bela Cozinha – no ar dia 22/12, às 20h30, Mas o menu dispensa dendê. Vai de salada verde com romã e panqueca de inhame.

Gugu Liberato, em 2016, será só uma vez por semana: quarta-feira. Foi nesses termos que o apresentador renovou contrato com a Record. Este ano, seu programa noturno ocupou as terças, quartas e quintas.

Silvio Santos já vem sendo atendido em seu pedido para que a festa de fim de ano dos funcionários do SBT seja devidamente honrada, como manda a tradição da casa.

A diretoria da emissora havia cancelado o evento, em respeito às últimas demissões e ao momento econômico frágil. Mas o patrão disse que faz questão de celebração, na sede da Anhanguera, onde deve aparecer para confraternizar com todos.

O filme ‘O Roubo da Taça’ (Jules and Dolores, em inglês), dirigido por Caito Ortiz, da Pródigo Films, fechou distribuição Internacional com a Picture Tree International GmbH. O enredo resgata o roubo da taça Jules Rimet, em 1983.

Paulo Tiefenthaler, Taís Araújo, Danilo Grangheia, Milhem Cortaz e Stepan Nercessian estão no elenco. Estreia em 2016.

Finada ‘I Love Paraisópolis’, o autor Mário Teixeira curte os prêmios recebidos por A Linha Negra, livro que lançou pela Scipione, contemplado pela Biblioteca Nacional e pelo Jabuti, como melhor obra do ano na categoria juvenil.

'Mr. Brau’, com Lázaro Ramos e Taís Araújo, tem vaga certa para mais uma temporada na Globo em 2016, no mínimo. Com boa aceitação da audiência, o seriado de Jorge Furtado já tem uma nova safra em processo de produção.

O ‘Saia Justa’ Verão estreia dia 6, com direito a uma plateia temática composta por 30 cabeças. Ao logo do programa, esse público interage com as apresentadoras. No último bloco, vão descobrir o que têm em comum.

O formato se estenderá por 4 episódios, às quartas, às 21h30.

32 pontos alcançou a final entre Palmeiras x Santos na Globo, na quarta, na Grande São Paulo, recorde na Copa do Brasil 2015. No horário 49% das TVs ligadas sintonizaram a Globo

O que gostaria de fazer era esse manifesto pela paz e pelo amor”.

Daniela Mercury SOBRE A CAPA DE SEU NOVO DISCO, INSPIRADA EM JOHN E YOKO, HOJE, NO ‘PROGRAMA DOJÕ’