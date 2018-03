Ex-senador e ator Fred Thompson volta a Hollywood O ex-senador republicano Fred Thompson, também ex-aspirante à presidência dos Estados Unidos, retornará à sua carreira como ator e assinou um contrato para ser representado pela agência William Morris, informou a empresa. Thompson, ex-senador pelo Estado do Tennessee, é conhecido no setor de entretenimento por representar o promotor do distrito de Nova York Arthur Branch no seriado policial "Law & Order", mas já participou de diversos filmes e programas de televisão. O ator e político de 65 anos foi um dos candidatos à nomeação republicana para a eleição presidencial norte-americana, mas saiu da disputa em janeiro porque obteve pouco apoio para a candidatura. Thompson ganhou notoriedade como conselheiro minoritário para o Comitê de Watergate, no Senado, que investigava o escândalo que levou à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974. Seu primeiro papel no cinema foi em 1985 no filme "Marie". Depois, Thompson apareceu em filmes como "Duro de Matar 2" e "Na linha de fogo", frequentemente representando políticos ou figuras de autoridade. Em 2007 interpretou o ex-presidente dos Estados Unidos Ulysses S. Grant no filme para televisão "Enterre meu Coração na Curva do Rio". Thompson foi eleito para o Senado pelo Tennessee em 1994 e cumpriu o mandato até 2003. Ele iniciou sua campanha para a nomeação presidencial em 2007.