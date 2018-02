Ex-roteirista da Globo narra seus fracassos na TV em livro

Para menores. Tiago Leifert e Dani Suzuki posam em cima do ringue onde ocorrerão as Batalhas do The Voice Brasil, fase que começa hoje. A dupla vai repetir a parceria na apresentação do The Voice Kids, versão Júnior do reality musical, que estreia em janeiro, na Globo.

26 pontos de média teve ‘Os Dez Mandamentos’ no Ibope da Grande São Paulo nessa terça. Foi novo recorde da novela da Record na região, onde a emissora voltou a bater a Globo

Em tempo: Dez Mandamentos também levou a Record a bater a Globo no Rio, com 4 pontos de vantagem, em Belo Horizonte, Recife e Curitiba, na noite de terça, enfrentando Jornal Nacional e A Regra do Jogo.

‘Mobilização pela Manutenção da Classificação Indicativa - #STFProtejaInfância’ é a página criada no Facebook por entidades contrárias ao fim da vinculação do horário do programa à faixa etária na classificação indicativa da TV aberta.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar hoje o julgamento da ADI 2404, que busca revogar o art. 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). O texto prevê multa para as emissoras que desrespeitarem a Classificação Indicativa dos programas de TV.

A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), a pedido das emissoras de radiodifusão, sob o argumento de que a vinculação etária a faixas horárias viola a liberdade de expressão.

O ‘Tomara que Caia’ estava fadado a cair desde que estreou, mas a direção da Globo previa, até um mês atrás, que ele se sustentaria no ar até o final de novembro. Ontem, no entanto, foi confirmada a decisão de urgência de encerrar o programa. A edição de domingo passado foi a última.

A vaga do Tomara que Caia será ocupada por filmes.

‘Hermes & Renato’, a safra inédita de cenas feitas para a Fox, chega ao canal no dia 19, às 22h, em 12 episódios e mais de 100 esquetes inéditas. Fausto Fanti, humorista que morreu em 2014, está em boa parte delas.

O GShow colocou no ar nessa terça-feira o capítulo zero de Totalmente Demais, próxima novela das 7, numa iniciativa inédita para o aquecimento de um folhetim. O enredo, de Rosane Svartman e Paulo Halm, estreia segunda, dia 9.