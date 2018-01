Ex-ídolo adolescente David Cassidy revela estar com demência

O ex-ídolo adolescente David Cassidy revelou que está sofrendo de demência na segunda-feira, um dia depois de apresentações no Estado norte-americano da Califórnia durante as quais esqueceu letras e pareceu cair do palco, o que causou preocupações a respeito de sua saúde.

O ex-cantor e ator da série "Família Dó Ré Mi", hoje com 66 anos, disse à revista People que está lutando com a demência, doença que também afetou sua mãe.

"Eu estava em negação, mas parte de mim sempre soube que isso iria acontecer", contou ele à publicação.

Cassidy disse à People que decidiu parar de excursionar como músico para se dedicar à sua saúde.

"Quero me concentrar no que sou, em quem eu sou e como tenho sido, sem quaisquer distrações", afirmou. "Quero amar. Quero aproveitar a vida."

O agente do artista disse que seus comentários foram precisos, mas não deu maiores detalhes.

Os comentários vieram na esteira de vídeos publicados por fãs do cantor nos quais luta para se lembrar das letras de alguns de seus antigos sucessos durante apresentações em casas de show pequenas no sul da Califórnia no sábado e no domingo. Em certo momento ele parece cair do lado de um palco pequeno, ao qual volta em seguida.

Cassidy, cujos sucessos "Cherish" e "I Think I Love You" fez meninas adolescentes suspirarem nos anos 1970, lutou com a bebida e problemas financeiros nos últimos anos.

Em 2015 ele teve que leiloar sua casa na Flórida depois de pedir falência. Ele foi preso três vezes por dirigir alcoolizado entre 2010 e 2014 e foi obrigado a passar por uma desintoxicação, parte da pena que recebeu em 2014.