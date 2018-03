Evilásio desmascara Juvenal Antena

Uma disputa eleitoral promete agitar os próximos capítulos de Duas Caras. Evilásio (Lázaro Ramos) e Narciso (Marcos Winter) vão se unir contra Juvenal (Antonio Fagundes), depois que o líder da Portelinha proibir a entrada do deputado na favela. Veja também: Sílvia trai Ferraço com motorista Norma declara seu amor a Guilherme Inconformados com a atitude de Juvenal, a dupla decide reunir provas das falcatruas cometidas pelo líder, a fim de desmascará-lo perante os eleitores. Evilásio fará uma lista das pessoas que o ex-padrinho mandou "sumir" do mapa. No entanto, o podre que derrubará o líder será a aliança que ele fez com Marconi Ferraço (Dalton Vigh). Evilásio e Narciso vão revelar aos moradores da favela que Juvenal apoiou a construção da fábrica do empresário em troca do projeto de reurbanização da Brejolândia. Assim, Juvenal perderá o prestígio dentro da Portelinha.