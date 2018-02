Evilásio assume a Portelinha

Os primeiros capítulos de 2008 de Duas Caras serão cheios de emoção, e algumas desgraças. Como já se anunciou na última semana, a favela da Portelinha será invadida pelo traficante Lobato (Paulo César Pereio), com o incentivo de Marconi Ferraço (Dalton Vigh). A confusão resultará na morte de duas personagens: Rebeca (Paola Crosara) e Mãe Setembrina (Chica Xavier). O assassinato do líder da favela, Juvenal Antena (Antônio Fagundes) chegará a ser anunciado à comunidade, mas ele ressuscitará, todo faceiro, no velório - no melhor estilo Aguinaldo Silva. Veja também: Mais um mutante surge em 'Caminhos' Laura recebe 'sinal' de que Ana está viva Lobato levará um tiro de Guigui (Marília Gabriela), logo depois de contar a ela que o filho dos dois - que ela julgava estar morto - é Ronildo (Rodrigo Hilbert). Neste instante, Evilásio (Lázaro Ramos) atingirá e matará o traficante. Orgulhoso do afilhado, Juvenal pedirá que ele tome conta da Portelinha.