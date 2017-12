Evento no Rio aborda relevância da mulher no audiovisual Com mais de 3 mil inscritos até aqui, a 6ª edição do RioContentMarket, de 9 a 11 de março, no Windsor Barra, terá um olhar especial à presença da mulher no audiovisual. Pelo menos dois painéis da programação do evento serão dedicados a esse universo. Um deles, O Olhar Feminino no Audiovisual, reunirá a cineasta Anna Muylaert, a produtora e diretora da Ancine Débora Ivanov, a autora da novela Os Dez Mandamentos (Record), Vivian Oliveira, a autora da novela Totalmente Demais (Globo), Rosane Svartman,e a cineasta Petra Costa (Elena e Olmo e a Gaivota). O outro painel é um solo com Melissa Rosenberg, criadora da série Jessica Jones, da Netflix, que também aborda a mulher no audiovisual.