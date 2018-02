Eu recomendo Em Busca da Felicidade Drama " Um filmaço com Wiil Smith, bem adequado para os dias de hoje neste nosso mundo, onde os valores essenciais de honestidade e grandeza de espírito estão em baixa."Homem desempregado é abandonado pela mulher e tem de sustentar o filho sozinho. Terapia do Amor Comédia "Uma comédia inteligente, cheia de muita graça. Tão competente no humor como é no drama, Maryl Streep rouba a cena como psicóloga, sogra e mãe." Com Uma Thurman, Bryan Greenberg, Meryl Streep e Naomi Aborn. Diário de Uma Paixão Romance "Do tipo certo para assistir com a esposa ou a namorada, dividindo o mesmo balde de pipoca e se beijando... é lindo." Durante as férias de verão na Carolina do Norte, uma adolescente rica e um jovem operário se apaixonam.