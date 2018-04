Eu recomendo Napoleon Dynamite Comédia "Adoro a falta de expressão no rosto, um filme barato, um humor nerd e bela trilha sonora." O filme escrito e dirigido por Jared Hess mostra um adolescente alienado que tenta conviver com colegas e com sua família bizarra. Ganhou prêmios em 2006 no Teen Choice e no MTV Movie Awards e concorreu ao Grammy por sua trilha sonora. Blade Runner Ficção-científica "O filme que consegue retratar melhor o futuro que já vi na minha vida, e vale ressaltar que trata-se de um filme da década de 80." A obra de Ridley Scott foi lançada em 1982 e até hoje permanece atual. Com Harrison Ford e Rutger Hauer, a ficção-científica é muito mais um filme sobre filosofia do que sobre andróides. Recebeu duas indicações ao Oscar. Beatles Anthology Musical "Eu nunca tinha visto os Beatles tocando juntos no palco. E chego à conclusão de que eles são extraterrestres. Reuniram 4 gênios na época que não possuíam nenhuma influência." O documentário lançado em 1995 acompanha turnês e shows dos Beatles e mostra as histórias das canções e da vida dos garotos de Liverpool que revolucionaram a música.