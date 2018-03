Eu recomendo... Olga Drama "Um filme baseado no livro de Fernando Morais. Cenas de violência política, física e moral, ternura, amor e garra, muita garra, enriquecem esse trabalho de Jayme Monjardim aliadas às belezas fotográficas e sonoras do filme. Comprei o DVD para ver e rever." Roberto Duetos Pop Nacional "Foge à mesmice de todo final de ano. Erasmo, Tom, Bethânia, Caetano, Fagner, Belchior, Milton Nascimento, Angela Maria, Gal, Rosanna e outros convidados cantam pérolas da MPB. Um belo registro , no mínimo antológico." Elis MPB "Alguns dos melhores momentos da nossa ?Pimentinha? está no box com três DVDs. Em cada cena, nota-se a intensidade e o talento. Vale conferir a fase César Camargo Mariano, a mais produtiva, a mais completa Elis."