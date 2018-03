Eu recomendo...

Diamante de Sangue Aventura "História humana, sensível e realista, que mostra o comércio ilegal de diamantes. Por causa deste filme, no Oscar de 2007, muitas atrizes optaram por não usar diamantes na noite da cerimônia. Esse filme é especial porque denuncia uma atividade pouquíssimo conhecida entre nós. Mostra a guerra civil em Serra Leoa por causa do comércio." Um Bom Ano Comédia "Uma boa opção de filme para o domingo, mais leve... Excelente direção do Ridley Scott e belíssimas paisagens do sul da França. É a história de um cara do mercado financeiro, que recebe uma herança, que é um vinhedo. Ele sai de Londres para vender o vinhedo e se redescobre como pessoa naquele lugar onde ele havia crescido." Sombras do Passado Drama "Excelente interpretação da atriz Hilary Swank. Ela faz o papel de uma advogada que volta à terra natal, África do Sul, para representar um ativista político. História muito sensível e cheia de emoção." Direção de Tom Hooper, com roteiro de Troy Kennedy-Martin, baseado em livro de Gillian Slovo. No elenco, Hilary Swank e Chiwetel Ejiofor.