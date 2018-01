'Eu não tenho preocupação de ser politicamente correto’, diz Hubert

Filho de um advogado e de uma dona de casa, Hubert de Carvalho Aranha, de 51 anos, nasceu e cresceu no Rio. Desde pequeno, se divertia com os trocadilhos do avô. Seus desenhos o levaram a trabalhar no consagrado jornal O Pasquim e à faculdade de Arquitetura. O lado humorístico pesou e há quase 20 anos Hubert estreava, com seus companheiros, o Casseta & Planeta, na Globo. O programa, que saiu do ar em 2010, volta à grade em abril, com novas integrantes e edições temáticas. Por ora, os fãs podem ver Hubert em As Aventuras de Agamenon – O Repórter, filme que conta a trajetória do personagem criado por ele e Marcelo Madureira, que escreve há 20 anos uma coluna no jornal O Globo. Ao JT, o humorista falou sobre trabalho, família, vaidade e mais.

Fernanda Montenegro narra o filme. É verdade que ela agradeceu a imitação que você fez dela durante Passione (2010)?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Fernanda é uma pessoa sensacional. Sempre a imitei, particularmente. Quando começou Passione, minha imitação fez muito sucesso. Um dia, ela me mandou flores, agradecendo e dizendo que estava achando sensacional. Já tínhamos pensado nela para narrar Agamenon. Ela aceitou desde o começo.

Os atores reagem sempre assim?

Nas paródias de novela, acontece o contrário. Quando você não coloca o personagem, os atores pedem. Eles querem aparecer. Então, reclamam mais de não aparecer do que de aparecer.

Com a saída da Maria Paula, o novo Casseta & Planeta terá a ex-Legendários Miá Mello e a ex-BBB Maria Melilo, certo?

A Maria Paula é insubstituível. Então, não queríamos chamar uma pessoa para ser a nova Maria Paula. Queríamos presença feminina no programa. Vimos que a Miá tinha talento e podia se integrar com a gente. E a Maria tem um jeitinho de menina sapeca, maliciosa e tal. Estamos apostando nessa dobradinha.

Não houve preocupação por ela ser ex-BBB?

Não, pelo contrário. O fato de ela ser uma ex-Big Brother a faz ser conhecidíssima. Todo mundo gosta dela. Ela já é querida. Então, o espectador já gosta dela de cara.

A Luana Piovani cobriu a licença-maternidade da Maria Paula. Não pensaram nela?

Pensamos na Luana para o filme. Achamos que ela seria uma Isaura (mulher do personagem) ótima. Tem gente que fala mal da Luana, mas ela é simpática, bem-humorada, não é fresca, não cria problemas com a equipe. Não sei de onde vem essa fama dela.

Para fazer o filme, você ficou careca. O que sua família achou?

Foi muito estranho. Eu olhava para o espelho e via uma pessoa diferente. Quando cheguei em casa e tirei o boné, meu filho caiu no chão de rir. E minha mulher não deve ter achado bonito, né?

Você é vaidoso?

Você vai ficando cada vez mais velho e não dá para esconder a idade. Eu me cuido por saúde, faço ginástica, não sou um cara que tem uma vida muito agitada.

É casado há quantos anos?

Sou casado há 25 anos com a Regina. Tenho dois filhos, Isabel, de 18 anos, e o João, de 11. Temos uma família muito bacana. Eu sou um cara super familiar.

Você estudou arquitetura. Chegou a trabalhar com isso?

Eu me formei, mas, na faculdade já estava no Pasquim e comecei a me destacar mais no humor do que na arquitetura. Foi bom, a minha vocação é ser humorista.

Como foi trabalhar lá?

O pai de um amigo meu, o jornalista Luiz Lobo, me levou lá. Eu tinha 14 anos e fazia cartoons. Publiquei alguns desenhos e saí. Aos 17 anos, voltei e comecei a trabalhar lá. Foi lá que, além do Reinaldo, conheci o Cláudio Paiva. Criamos o Planeta Diário (jornal de humor). Pouco tempo depois, surgiu a revista Casseta Popular (dos outros membros do Casseta & Planeta).

Como o pessoal do Casseta & Planeta se conheceu?

O Beto Silva, o Marcelo Madureira e o Helio de La Peña se conheceram na faculdade de engenharia. E eu conhecia o Reinaldo.

E como vocês se juntaram?

O produtor Paulinho Albuquerque nos chamou para fazer um show numa casa noturna no Rio.

Um show de humor?

Humor e música. Nós cantávamos, tínhamos uma banda. Fazíamos, por exemplo, o Paulo Francis cantando Garota de Ipanema. Foi nosso começo com performance. Até ali, éramos da imprensa escrita.

E como foram parar na TV?

Quando estávamos fazendo o show, estava começando a rolar o projeto da TV Pirata, na Globo. O Sérgio Mata mostrou nosso trabalho ao Boni, que nos chamou. Se você pegar o nome das pessoas que trabalhavam lá, é impressionante. Muitos talentos.

Em abril, estreia o novo Casseta. Em algum momento, vocês pensaram em parar de vez?

Não, só achamos que estávamos pilotando um carro a 200km/h e que era hora de trocar os pneus. Mas não foi um ano sabático, foi ‘trabalhático’. Logo que pensamos no programa, começamos a escrever. Nunca pensamos em parar, nem mesmo quando o Bussunda morreu. Quando aconteceu esse baque profundo na nossa carreira e também na nossa vida, não paramos, nunca quisemos parar.

E vocês brigam muito?

Brigamos, mas é briga pela piada e ninguém leva pro lado pessoal, até porque seis marmanjos ficando de mal seria ridículo (risos).

Desde pequeno já sabia que queria fazer humor?

Eu acho que o humorista vai se desenvolvendo. Ele tem um tipo de cabeça e vê certas coisas que as outras pessoas não veem. Aos poucos, fui percebendo minha vocação. Se eu não fosse humorista, seria um dos maiores fãs de humor na humanidade.

Então, você acompanha o trabalho dos novos humoristas?

Acompanho muito. Eu acho que pouquíssimas pessoas que trabalham com humor hoje não têm nada de Casseta & Planeta. Dá para ver a nossa influência em programas como Pânico, e no próprio Marcelo Adnet. Mas não falo isso para desmerecer ninguém.

TV Pirata está sendo reprisado. Vendo o programa, você acha que eram mais escrachados?

Hoje, quando você faz uma piada que incomoda um grupo, há muita reclamação. Naquela época, isso não existia, não havia internet. Tem um lado chato, mas é uma forma de se manifestar. Eu tento ter a mesma cabeça que tinha naquela época, não procuro fazer humor de homem, esquerda, direita, mas fazer humor para todas as pessoas rirem.

Você sente a patrulha do politicamente correto que há hoje?

Acho que as pessoas que se preocupam com o politicamente correto não estão sendo boazinhas. Estão querendo manter a hipocrisia que há na sociedade. Eu não tenho preocupação de ser politicamente correto ou incorreto, como alguns humoristas por aí.

Em 2010, você recebeu o Troféu Imprensa das mãos do Silvio Santos. Como foi?

É sempre impressionante ver que o Silvio Santos realmente existe. Já fui três vezes receber o prêmio. Eu fico impressionado de ver como um cara daquela idade está bem. Se eu chegar tão bem quanto ele, o jogo está ganho (risos).