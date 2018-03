Eu acredito em Cláudia Raia De vez em quando, troco e-mails com o leitor Edward Silva, a quem não conheço pessoalmente. Edward é declarado fã de novelas e noticiário. Ultimamente, tem se mostrado incomodado com o trabalho da atriz Cláudia Raia, em A Favorita. "Ela não convence em momento algum", escreveu ele, refletindo alguns comentários que tenho lido em jornais e colunas de TV. Com todo o respeito e usando o direito que a democracia me garante, discordo de Edward. E dos outros críticos também. Cláudia Raia está bem, sim, na novela da Globo. O.K., ela não tem as nuanças de interpretação de uma Lília Cabral - pra ficarmos na mesma novela - mas é bom lembrar que são duas atrizes de formação diferente, temperamentos distintos e resultados diversos. Lília acerta quase sempre, Cláudia às vezes erra feio (lembram da Ágata, de Sete Pecados?). Mas Cláudia também acerta: o Tonhão, de TV Pirata, foi seu primeiro grande trabalho, daqueles de juntar gente diante da TV para assistir. Ela também mandou muito bem como Tancinha, em Sassaricando, de Silvio de Abreu, em 1987. No teatro, recentemente, surpreendeu como a doce e frágil protagonista de Sweet Charity. E, agora, está afinada com o texto de João Emanuel Carneiro, fazendo de Donatela uma personagem muito intrigante. Acontece que Cláudia Raia faz parte de um clube esquisito, que inclui Débora Secco, Danielle Winits, Eri Johnson e Suzana Alves, entre outros. São os atores que todo mundo adora malhar. Embora alguns mereçam mesmo um puxão de orelhas, há ocasião em que o pito é injusto. Muita gente, quando cita Tarcísio Meira, habituou-se a acrescentar um "canastrão", sem pensar que o ator está trabalhando cada vez melhor. Outros detonam Grazi Massafera, porque ela surgiu em um reality show. E nem percebem sua evolução como atriz de TV. Ainda tem de comer muito feijão, mas mostra que tem apetite. Só isso já vale ouro, numa época em que prima-donas apenas repetem - na TV, no teatro ou no cinema - os mesmos tipos que lhe rechearam o cofrinho ao longo dos últimos anos. *** Boa a estréia de Chamas da Vida, mas a Record poderia ser menos muquirana e exibir os créditos da novela. A gente gosta de ver quem atua, escreve, dirige... e-mail: mvianinha@hotmail.com