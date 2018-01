'Êta Mundo Bom!' é a maior audiência da faixa das 18h em 4 anos Novela de Walcyr Carrasco, Êta Mundo Bom! chegou ao 100.º capítulo com saldo de 26 pontos no Painel Nacional de TV do Kantar Ibope e 47% de sintonia no universo de televisores ligados. Em São Paulo, a média no período foi de 25 pontos, com 42% de participação entre as TVs ligadas. Os números dão ao enredo de Candinho (Sérgio Guizé) o melhor desempenho de audiência no horário desde 2012. A maior média da novela está no Recife (33 pontos) seguida por Florianópolis (31). História que une ingredientes bem avalizados pelo público em novelas anteriores do próprio Carrasco, Êta Mundo Bom! também tem gerado repercussão nas redes sociais, nicho bem frequentado pelo autor.