Estúdio possui equipamento de US$ 2 mi

Um equipamento para análise de DNA que está nos laboratórios dos CSIs de Las Vegas e de Miami custa, em média, US$ 2 milhões. É o brinquedinho mais caro dentre tantos outros aparelhos de verdade que fazem parte da cenografia dos laboratórios da trilogia CSI. "Temos equipamentos que nem mesmo a polícia de verdade possui por serem muito caros", afirma um dos produtores de CSI, durante uma visita do Estado pelo laboratório de Gil Grissom. Na sala de autópsia, um susto. O produtor abre uma das gavetas onde ficam os defuntos e surge uma cabeça. "Não se assuste, às vezes deixamos umas partes de corpos por aqui." O produtor abre outras duas gavetas que guardavam pernas e braços. Ele explica que apenas algumas gavetas, as centrais, são de verdade. As outras são falsas. De resto, a sala é completamente "decorada" com aparelhos reais. A maca para realização de autópsias, a iluminação, os instrumentos e o monitor. O mesmo se repete nos outros ambientes do laboratório. Até mesmo aqueles computadores que encontram combinações de digitais nos bancos de dados da polícia são reais - claro que eles não têm acesso a esse arquivo e os resultados são fictícios!