Estúdio de tattoo ou de filmagem?

Um desenho de autoria desconhecida encontrado em um sebo vai estampar para sempre as costas do designer Bruno Carneiro Mosciaro, de 27 anos. "Quem sabe agora descubro quem é o autor", fala Bruno, enquanto faz caretas de dor ao ser tatuado por Lia, a única representante mulher do quinteto de profissionais que contarão suas histórias no episódio Rio Ink. O Estado foi acompanhar um dia de gravação do Rio Ink, que o canal People + Arts deve colocar no ar no último trimestre deste ano. Antes, a emissora vai estrear L.A. Ink, o reality da dissidente do Miami Ink, Kat Von D. O lançamento será em junho e a tatuadora pin up já marcou uma visita ao Brasil no fim de maio para divulgar a atração. O Rio Ink surgiu de uma conversa entre Lúcio, tatuador e dono do estúdio Banzai, na Barra da Tijuca, e o produtor Ique Gazzola. Eles apresentaram o projeto ao Discovery, a produtora Cara de Cão entrou na jogada e o que começou com uma brincadeira pode virar série, dependendo da resposta do público. A prévia é boa, uma vez que o site do canal recebeu 12 mil inscrições de interessados em serem tatuados. Doze histórias foram escolhidas para a gravação do Rio Ink. Dessas, apenas sete irão ao ar. Entre os escolhidos para a filmagem tem até um torcedor fanático pelo Flamengo, que tatuou o escudo do time carioca no peito. Loucura? Vale tudo para mostrar o Rio sem cair no estereótipo praia e carnaval. Até o vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, caiu na dança. Ganhou uma Iemanjá na panturrilha.