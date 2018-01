Estúdio confirma que filme de 'Downton Abbey' está "em andamento"

Há um bom tempo fãs de cultura pop ouvem falar sobre um possível filme baseado na série britânica Downton Abbey, um enorme sucesso na televisão que chegou ao fim em 2015, após seis temporadas. O que era apenas um rumor, porém, está cada vez mais perto de acontecer.

Durante a abertura de uma exposição sobre Dowton Abbey em Cingapura, nesta quarta-feira, 21, o presidente do estúdio NBCUniversal International, Michael Edelstein, confirmou que há, sim, planos para um filme baseado na série. "Há um filme em andamento, já está em andamento há um tempo", revelou à AP.

Ainda de acordo com Edelstein, pelo menos 20 membros do elenco original devem retornar para o filme. Reuní-los, aliás, será o maior desafio segundo ele. "Nós estamos trabalhando para ter o roteiro certo e então descobrir como reunir o elenco", explicou. "Temos esperança de rodar o filme em algum momento do próximo ano."

A abertura da exposição sobre Downton Abbey em Cingapura contou com alguns dos membros do elenco, que, porém, dizem não saber nada sobre o filme. "Vocês tiveram a confirmação antes de nós, não temos a menor ideia do que está acontecendo. Mas amariamos fazer parte de um filme, caso aconteça, com certeza", declarou, também à AP, Sophie McShera, a Daisy da série.

"Bem, avise o meu agente, porque ainda queremos saber. Nós esperamos que aconteça", brincou outra atriz da série, Laura Carmichael, que viveu a Lady Edith Crawley.

Em entrevista ao Huffington Post há poucos dias, o escritor britânico Jullian Fellowers, criador da série, confirmou que começou a escrever um roteiro e estava apenas esperando o sinal verde do estúdio.

Ao longo das suas seis temporadas na TV britânica, Downton Abbey faturou três prêmios do Globo de Ouro e 15 do Emmy Awards.