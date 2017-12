Estrela Solitária, um Wenders nota 10

Na série que o Telecine Cult vem dedicando a Wim Wenders, todos os domingos, chega a vez de Estrela Solitária, que o grande diretor de Paris, Texas fez com roteiro de seu colaborador naquele filme - e desta vez Sam Shepard interpreta o protagonista. Há mais de 20 anos, Wenders queria que ele fizesse Travis, mas Shepard não se sentia em condições e o papel foi para Harry Dean Stanton, que o interpretou magistralmente. Agora, o próprio Shepard sentiu que poderia fazer o velho caubói que, cansado dos filmes, foge do set e busca refúgio na casa da mãe, onde descobre que tem um filho - e a mãe do rapaz é a garçonete com quem ele teve uma aventura de uma noite, no passado. Wenders tem um olho muito especial para o cinema de estrada. Aqui, o personagem cai no mundo e volta a este lugar em que foi jovem para descobrir que o tempo passou, a antiga namorada desconfia de suas intenções e o filho simplesmente não quer saber do pai que o ignorou durante tanto tempo. Há tempos Wim Wenders não fazia um filme tão bom. Jessica Lange, como a garçonete, é maravilhosa.