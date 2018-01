Estrela de 'Dexter' na batalha contra o câncer

O ator de 38 anos disse em comunicado à imprensa que ele foi diagnosticado com o linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático que já tem tratamento. Ele não informou quando o diagnóstico foi feito.

"Sinto que tenho sorte por ter sido diagnosticado numa condição em que poderia ser tratado e curado e agradeço aos meus médicos e enfermeiras por sua competência e cuidado", disse Hall.

Seu porta-voz, Craig Bankey, disse em comunicado divulgado pela revista People que o câncer de Hall está regredindo e que o ator continuará seu tratamento.

Hall pretende comparecer com sua esposa e co-estrela da série "Dexter", Jennifer Carpenter, à premiação do Globo de Ouro em Los Angeles no domingo. Hall foi indicado ao prêmio de melhor ator dramático e sua série, o melhor drama.

Hall também pretende comparecer à cerimônia de premiação do Screen Actors Guild no fim de semana seguinte onde ele e seu elenco estão entre os indicados.

Bankey disse que Hall pretendia fazer a quinta temporada do programa "Dexter" nesse ano.

Na série, Hall interpreta Dexter Morgan, um terapeuta da polícia que se transforma em serial killer durante a noite, tendo como alvo os sociopatas.

(Por Belinda Goldsmith)