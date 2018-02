Estrela de 'Criminal Minds' é preferida de religiosos norte-americanos

Vangsness, 40, que interpreta a divertida e carinhosa analista técnica do FBI Penelope Garcia no programa da CBS, é abertamente gay e anunciou o seu noivado com sua namorada de longa data em 2009.

Atores dos seriados populares sobre crimes "NCIS" e "CSI" também se saíram bem no ranking 2013 das celebridades mais atraentes por entrevistados que dizem frequentar regularmente sua casa de culto.

Os resultados, divulgados pela E-Poll Market Research, foram baseados em pesquisas com 1.100 norte-americanos a partir de 13 anos que foram convidados a classificar mais de 40 atributos bem como o seu conhecimento das celebridades.

James Earl Jones, Sean Connery e Morgan Freeman, que interpretaram Deus ou figuras semelhantes a Deus várias vezes, completam a lista como as quatro melhores estrelas de cinema.

A atriz de "NCIS" Cote de Pablo ficou em segundo lugar entre os atores de TV, seguida pela atriz de 91 anos de "Hot in Cleveland", Betty White, e pelos astros de "NCIS" Sean Murray e Pauley Perrette.

Connery, Taraji P. Henson, Amy Adams, Dwayne Johnson e Jim Caviezel, que interpretou Jesus Cristo no filme de 2004 "A Paixão de Cristo", são mais populares entre o público religioso do que entre a população geral dos EUA, apontou a pesquisa.

Gerry Philpott, CEO da E-Poll Market Research, disse que não foi nenhuma surpresa que os atores da CBS tenham apelo junto às pessoas que valorizam muito a sua fé religiosa.

"Durante anos, a CBS foi conhecida como a rede conservadora.... Então eu acho que as pessoas que podem ser mais guiadas pela fé ou religiosas podem ter o hábito de assistir à CBS com mais frequência", afirmou Philpott.

"São seriados que entretêm muito, mas não forçam a barra quando se trata de conteúdo. Eles não estão tentando ser controversos", acrescentou Philpott.

O mais importante, disse ele, é que os 20 primeiros atores de TV ou filmes dos rankings não têm um histórico escandaloso.

"Eu não acho que você consegue encontrar um escândalo de qualquer um desses atores de cinema ou TV, e eu acho que isso pode ser mais revelador do que qualquer outra coisa", afirmou Philpott.

A CBS é uma unidade da CBS Corp.

(Reportagem de Jill Serjeant)