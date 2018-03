Estréias na Warner e Sony

A Warner estréia esta semana quatro séries e traz as novas temporadas de seis atrações. Para acertar a grade, o canal fez várias mudanças e algumas séries saem do ar (incluindo as reprises) até a exibição da nova safra. São elas: Without a Trace, L Word, Supernatural, Pushing Daisies e ER. Big Shots foi cancelada e Californication vai voltar à grade, provavelmente em 2009. Confira a nova grade: Segunda 21h - Cold Case (6º ano) 22h - Eleventh Hour (estréia) Terça 20h - The Big Bang Theory (2º ano) 20h30 - Two and a Half Men (6º ano) 21h - Smallville (8º ano) 22h - Terminator (2º ano) Quarta 21h - Gossip Girl (2º ano) 22h - Privileged (estréia) Quinta 21h - The Mentalist (estréia) 22h - Flashpoint (estréia) Sexta 21h - Filmes SONY Na Sony são apenas duas estréias e as novas temporadas de sete séries. Há mudanças nos horários das séries. Algumas atrações que não terão nova fase exibidas agora saem da grade. São elas: Medium, Eli Stone, 30 Rock, Breaking Bad, Best Years, Friday Night Lights. Grey?s Anatomy e Desperate Housewives continuam em cartaz com reprises em seus horários antigos. O canal terá duas faixas de filmes. Confira: Segunda 20h - My Boys (2º ano) 20h30 - Samantha Who? (2º ano) 21h - Private Practice (estréia) 22h - Grey?s Anatomy (reprise) Terça 20h - Filmes 22h30 - Scrubs (reprise) Quarta 20h - America?s Next Top Model (9º ano) 21h - 90210 (estréia) 22h - Desperate Housewives (reprise) Quinta 20h - Ugly Betty (2º ano) 21h - Brazil?s Next Top Model (continuação da 2ª edição) 22h - Ghost Whisperer (reprise) Sexta 20h - The Game (3º ano) 20h30 - Everybody Hates Chris (4º ano) 21h - Til Death (3º ano) 21h30 - According to Jim (reprise) 22h - Filme