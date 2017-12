Estreia de ‘Mad Men' atrai 2,3 milhões, sua menor audiência desde 2008

O episódio de uma hora de duração no domingo não conseguiu alcançar a marca de 3,4 milhões de pessoas que assistiram a estreia de sua sexta temporada no ano passado, de acordo com dados compilados pela Nielsen e divulgados pela AMC.

Foi o menor número de telespectadores em uma estreia de temporada da série sobre o mundo da publicidade nos anos 1960, estrelada por Jon Hamm como o instável publicitário Don Draper desde a segunda temporada, em 2008.

O episódio enfrentou a premiação anual da MTV para o cinema, um programa repleto de celebridades que tem como alvo o público mais jovem.

"Mad Men" também foi ao ar logo após a fantasia épica "Game of Thrones", na HBO TWX.N. A série de uma hora da HBO tem em média 6,3 milhões de espectadores no domingo. Os índices de audiência do MTV Movie Awards não foram divulgados, mas o show atraiu em média 3,8 milhões de telespectadores no ano passado.

Vencedora do Emmy, a série "Mad Men" teve uma média geral de 3,8 milhões de telespectadores, incluindo os que gravam o programa para vê-lo durante a semana.

A sétima temporada será dividida em duas partes, com os sete episódios finais previstos para o primeiro semestre de 2015.