Estreia da 4a temporada de 'Game of Thrones' dá à HBO a maior audiência desde 2007

A estreia bastante divulgada de "Game of Thrones", no domingo, bateu a da terceira temporada (4,4 milhões de espectadores) e superou o seu público mais alto até então, de 5,5 milhões.

A série sobre guerra civil, condições meteorológicas extremas e criaturas míticas prepara-se para ser o maior show da rede, de propriedade da Time Warner inc TWX.N, desde "Os Sopranos", que atraiu 11,9 milhões de espectadores na sua final de 2007.

Após o abate dos principais membros da família Stark no "Casamento Vermelho", episódio na última temporada, a estreia da quarta temporada mostrou os demais Starks lidando com as mortes. O público viu Arya Stark, interpretada por Maisie Williams, de 16 anos, dar uma guinada sombria e cruel para vingar a família. A série é uma adaptação dos romances "As Crônicas de Gelo e Fogo", do autor George RR Martin.

A HBO disse que um total de 8,2 milhões de pessoas assistiu à série, incluindo duas reprises mais na tarde no domingo. "Game of Thrones" tem média de audiência de 14,4 milhões de pessoas por episódio. Esse número inclui as que gravam o show e o veem no final da semana, o que é comum entre os espectadores da rede.