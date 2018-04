Está na hora de dizer 'tchau'

Quem vai, quem fica, quem não volta mais. Nessa última semana, os canais ABC, CBS, Fox e NBC divulgaram quais séries foram renovadas e quais foram canceladas.

Segue aqui uma lista só com aquelas que foram defenestradas, entre as mais conhecidas entre os brasileiros.

Não voltam mais: According to Jim, Battlestar Galactica, Boston Legal, Dirty Sexy Money, Eleventh Hour, Eli Stone, ER, Life, Life on Mars, Knight Rider, Kyle XY, Lipstick Jungle, My Name is Earl, Prison Break, Pushing Daisies, Samantha Who?, Stargate Atlantis, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, The L World, The Shield, Without a Trace e Worst Week.

Cancelada pela NBC, Medium foi para a CBS, que limou The Unit, agora da Fox. Já Chuck, que estava na berlinda e foi alvo de uma imensa campanha na web pela sua renovação, ganhou mais 13 episódios na NBC.