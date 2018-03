Enquanto isso, aqui na Terra está na hora de nossa humanidade se convencer definitivamente de que pensar não é um exercício individual nem tampouco inofensivo. Pela razão de que pensar não é um ato individual, porque não há uma mente para cada pessoa, nossa humanidade encontrará nisso o germe da nova civilização que tanto busca, mas que ainda não encontra. Pela razão de reconhecer que pensar não é um ato inofensivo, exercitando-se na pureza dos pensamentos e substituindo aos poucos, mas com firmeza, as patranhas que acalenta na intimidade, nossa humanidade erradicará definitivamente a brutalidade de todos os cantos deste planeta, porque os brutos que andam à solta são o reflexo fiel do que a humanidade pensa. Nada mais, nada menos.

Áries 21/3 a 20/4

Antes de começar a entusiasmar-se com novos desejos, termine o que já tiver começado. Melhor será que nesta parte do caminho você funcione com mais organização e método, de modo que tudo proceda da melhor forma possível.

Touro 21/4 a 20/5

O exercício sincero da humildade elevará sua condição. Perdendo, você ganhará e cedendo, você conquistará. Este não é um momento que pode ser avaliado com as mesmas medidas de sempre, porque não é um momento comum.

Gêmeos 21/5 a 20/6

O surgimento de problemas inesperados nada mais é do que a confirmação de que tudo procede da melhor forma possível. Entenda, se você não desejasse nada, então nenhum problema ocorreria. Porém, você deseja, e bastante, não é?

Câncer 21/6 a 21/7

Do nada vem absolutamente nada. Digo isso para que você entenda que as coisas não acontecem simplesmente, elas são o fiel retrato de tudo que foi feito e, também, do que deixou de ser feito. Corrija o rumo com as devidas decisões.

Leão 22/7 a 22/8

É nos relacionamentos problemáticos que sua alma deve trabalhar, porque por trás da aparente crise acena a oportunidade de crescer e evoluir. Para que isso aconteça da melhor forma possível, é imprescindível lidar com a verdade.

Virgem 23/8 a 22/9

Faça jogo limpo, o que não significa que você deva avisar todo mundo a respeito de suas estratégias. Faça jogo limpo no sentido de compreender que, nesta parte do caminho, a maior quantidade possível de pessoas deve se beneficiar.

Libra 23/9 a 22/10

Evite julgar com dureza excessiva o desempenho das pessoas próximas, pois ainda que você tenha reconhecido aspectos delas que não são agradáveis, lembre que ninguém é perfeito e que os defeitos são motivos de melhora também.

Escorpião 23/10 a 21/11

Aos poucos, você vai conhecendo melhor o tipo de gente que se identifica com seus objetivos e anseios. Sua alma está se aproximando da tribo certa, mas ainda convive com as mesmas pessoas de sempre. Uma contradição.

Sagitário 22/11 a 21/12

Troque ideias e converse com a maior sinceridade possível, só assim o panorama ficará claro o suficiente para que os problemas se transformem em soluções. O mais importante de tudo será a manutenção dos bons relacionamentos.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Tudo pode acontecer sem grandes crises, mas as pessoas não se acostumaram ainda a contribuir para que as crises sejam minimizadas. Por isso, e apesar de tudo poder ser mais fácil, parece que não é assim que acontecerá.

Aquário 21/1 a 19/2

Anda difícil confiar na palavra das pessoas. Porém, sem solucionar isso nada mais poderá seguir em frente. Nada de bom acontecerá com ninguém nesse pé em que está tudo. A palavra precisa ser resgatada e valorizada devidamente.

Peixes 20/2 a 20/3

Assuma o papel de operário em relação ao seu próprio destino. Você precisa fazer todo o esforço braçal para que as coisas saiam da teoria e se convertam em obras consumadas. Por isso, nada de descanso. Pelo contrário, muito trabalho!