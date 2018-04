?Está cheio de Ivans nos noticiários?

Depois do flagrante de Olavo (Wagner Moura) de cuecão e algema em Paraíso Tropical, a cena mais esperada da trama promete turbinar a audiência nos próximos dias. O assassinato da gêmea má Taís (Alessandra Negrini). Nela, Ivan, personagem de Bruno Gagliasso, pode ser a peça fundamental. "O vilão da vez", como o próprio gosta de dizer. Em papo com o Estado, Bruno fala da reviravolta de seu personagem e do mistério do "Quem matou?" na novela. Conta das gravações do "não beijo gay" de América e sobre sua fuga do estigma de galã. Você imaginava que o Ivan ia passar de marginalzinho a vilão de verdade? Desde o começo eu sabia que ele iria caminhar para esse lado. Mas não tinha noção que iria chegar à psicose. Tudo começou com a desagregação familiar, aquela história de ele ser o bastardinho. E por causa da Taís ele pirou de vez. O mais louco é que você olha no noticiário e vê um monte de Ivans por aí, garotos de classe média aprontando horrores. Por isso acho que ele dever ser punido no final. Ele vai dar uma pirada nos próximos capítulos? Ah vai. Vai bater na Taís quando descobrir o lance dela com o Olavo (a vilã transou com o irmão de Ivan) e vai ser um dos principais acusados da morte dela. O Ivan vira vilão de verdade. Ele seria capaz de matá-la ? Claro. Mesmo sendo apaixonado por ela. Quantos crimes acontecem por amor? E como é uma paixão bandida, acho que pode ter um final trágico. Eu sempre falo: o Gilberto (Braga) e o Ricardo(Linhares) fazem uma radiografia muito real do vilão e de suas fragilidades também. Você tinha tudo para ficar com o rótulo de ?galãzinho Malhação? e conseguiu fugir disso... Sou sortudo (risos). Ou me dão esses personagens bacanas para me provocar , para ver se seguro a onda (risos). Independente do papel, acho que minha obrigação é me esforçar. Tanto ator fera com quem tenho a possibilidade de contracenar, que o mínimo que faço é estudar para não faltar com respeito com eles. É verdade que você começou como ?chiquitito?, no SBT? (risos). É, e não me envergonho disso não. Acabei um curso de teatro de três anos e queria fazer uma peça profissional. Numa dessas, acabei fazendo um teste para a novela Chiquititas. Eu nem sabia o que era isso (risos). Passei no teste e me perguntaram se eu queria morar na Argentina, e eu disse "não". Não queria morar longe. Os caras falavam: "Como não? Tem um monte de gente querendo essa chance e você não quer?" (risos) Acabei aceitando e tenho o maior orgulho disso. Mais orgulho que do Júnior, o homossexual de América? Ah. Nunca esperei essa repercussão dos meus personagens. Para não falar que não, esperei um pouco do Inácio (Celebridade), meu primeiro personagem em novela das 8. O Júnior não foi importante só para mim como ator, foi para muita gente que sofria com o mesmo dilema dele. Você engordou e ficou barbudo em Cabocla. Agora está mais magro para viver o Ivan. Como lida com a vaidade? Pelo amor de Deus, eu odeio malhar. Adoro comer. O Ivan foi o personagem de maior sacrifício que já fiz (risos). Físico, é claro.Eu tive que malhar, emagrecer. Nunca tive o corpo sarado, nunca. E odeio academia, odeio mesmo. (risos)