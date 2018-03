Está chato fazer TV? 'Insuportável', diz Tatá Beto Rockfeller não teria sido o mesmo sem ele. Em novembro de 1968, Luis Gustavo passou a encarnar e a ajudar a criar o bicão mais carismático da TV. "O Cassiano (Gabus Mendes) queria criar algo para o cunhado, o Luis Gustavo, o Tatá, um cara engraçado, alegre, legal, inteligente. Ele pensou: ?Por que não fazer uma novela para ele fazer essas bobagens dele??", conta Lima Duarte, o diretor da novela. E, com maestria digna de seu personagem, Luis Gustavo também aplicou pequenos golpes para conseguir ganhar trocados durante a novela, já que a TV Tupi demorava a pagar os salários. "Inventei o merchandising na TV." O combinado do ator com a empresa do medicamento Engov, que estava chegando ao mercado, era: cada vez que Beto dissesse a palavra Engov, o ator ganharia 3 mil cruzeiros (o salário da Tupi era de 900 por mês). "Só num capítulo, falei 33 vezes, sendo 22 num telefonema (risos)." "Ele dizia que a palavra vinha de hangover, ressaca em inglês, que era uma gíria nova", diverte-se Lima. Quarenta anos depois, o ator fala com paixão e saudade do personagem que o consagrou e diz sentir-se hoje um tanto amarrado, pelo "jeito moderno" de se fazer TV. Beto faria sucesso hoje? Acho que não. O processo é outro. Hoje tudo tem de passar por patrocinadores, censura. Aquilo era quase uma novela ao vivo. Hoje gravariam dessa forma careta, tudo organizado, gravado com antecedência, com tecnologia. Mas, se pegasse o texto do Bráulio Pedroso e seguisse fielmente - o que é quase impossível, porque hoje mudam tudo a cada group discussion - até acho que dava um samba. A TV encaretou desde então? Provavelmente. Porque perdeu aquela arte do improviso. Fazia-se novela com muito mais arte. Hoje é muita gente dando palpite. Fica uma culinária industrializada, não tem mais aquele cuscuz que a mãe da gente fazia... Como é gravar com Débora Duarte e Ana Rosa, em Três Irmãs, 40 anos depois de Beto ? É como se a gente tivesse tido uma juventude maravilhosa, aí veio a revolução e, de repente, a gente se encontra através dos arames do campo de concentração, olhando um para o outro, fazendo o que mandam a gente fazer. Ficou chato fazer TV? Pô, chato? Insuportável. Mas até que essa novela (Três Irmãs) estou gostando. Estou brincando muito com o Otávio Augusto em cena. Mas já fui chamado a atenção porque estou colocando muito caco (falas fora do script) ...