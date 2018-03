Essa gente não tem limites

Eles são antigos, fazem rir e nem as animações cheias de lutas marciais ou qualquer desenho em 3D com final moralista conseguem minar seus encantos. Enquanto atravessam gerações, personagens clássicos de desenhos animados até perdem espaço, de tempos em tempos, para novas apostas de sua espécie. Mas a maioria logo perece e os pica-paus, tons, jerrys e donalds reocupam o terreno, com prazo de validade a perder de vista. Veja também: Hehe-he Hehe-he Hehehehehe! Eu acho que vi um gatinho! Briga de gato e rato Sr. Politicamente correto Gato cor-de-rosa Por enquanto é só, pessoal Não é à toa que o octogenário Mickey vai e volta da grade da Globo (e lá encontrou lugar fixo desde 2006), que a Pantera Cor-de-Rosa está no SBT desde 1981 e que o Pica-Pau completa neste mês dois anos na Record, como curinga capaz de alavancar o ibope em qualquer horário. Indício inegável desse time é a estréia, em 1º de dezembro, do Tooncast, mais um canal pago dedicado exclusivamente a animação. Seu menu será justamente recheado de personagens antigos da Turner, dona dos canais Cartoon Network e Boomerang. Ainda sem previsão de lançamento nas operadoras locais, o Tooncast acabará com a espera dos fãs de animação clássica, desde que o Boomerang - criado em 2004, inicialmente voltado aos adultos, para abrigar os desenhos antigos - optou por privilegiar programas novos e, desde janeiro, aboliu de vez os "velhinhos" de sua grade. "Vimos nas crianças e pré-adolescentes, uma oportunidade de mercado que poderia ser explorada, por isso resolvemos mudar o rumo do Boomerang", explica Barry Koch, vice-presidente sênior e gerente geral de Cartoon Network e Boomerang para América Latina. "Mas reconhecemos que, de toda a América, o Brasil é o país onde os clássicos têm mais força. Além disso, temos expertise e o maior acervo de animação." Sem um target definido, segundo Koch, o canal nasce para agradar a todos que amam os clássicos de Hanna-Barbera, Warner Bros e MGM. "Não importa se tenha 99 ou 3 anos de idade", diz. Resta saber se essa turma resistirá a mais essa tentativa de empreitada.