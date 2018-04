Esporte Interativo chega à NET em janeiro

Após longa e exaustiva negociação, os canais Esporte Interativo finalmente estreiam na Net e na Claro, com duas vagas – uma para pacote básico HD, e outra para opções mais caras –, em janeiro. O acordo levará a Liga dos Campeões da Europa a mais da metade dos assinantes de TV do País. A chegada do EI à maior operadora de TV paga brasileira é fruto da renovação de contrato com todos os canais da Turner, programadora que adquiriu a sigla esportiva há mais de um ano. Para acomodar os dois novos canais, Net e Claro não abrirão mão das demais emissoras do grupo, dono do Cartoon, Warner, TBS, CNN e, entre outros, Space e TNT, que vinham acomodando o futebol do EI nos últimos meses.

Tem mais. As campeãs das duas edições do Masterchef Brasil, Elisa e Izabel, comandam suas equipes para um especial de Natal na Band, nesta terça. O melhor menu natalino levará R$ 30 mil – o 2º lugar, R$ 20 mil. Os prêmios vão para as ONGs Casa Hope e Tucca.

A versão original de ‘House of Cards’ ganhará exibição no Brasil pela Univesp TV, canal digital da Fundação Padre Anchieta (FPA), sintonizado por sinal aberto no espectro digital. O acesso é restrito, mas a FPA vai colocar o programa à disposição dos interessados no canal da Univesp TV no YouTube.

Inédita no Brasil, a primeira adaptação da obra de Michael Dobbs foi produzida pela BBC entre 1990 e 1995, e narra a história de um membro do parlamento britânico que sonha com o poder. Com Ian Richardson (fundador da Royal Shakespeare Company) como protagonista, a série vai ao ar de domingo a quarta-feira, às 22h, com reprises às quintas e sextas. Estreia neste domingo, pelo canal 6.2 digital.

Antonio Tabet, o Kibe Loco, vai gravar só em 2016 as duas novas temporadas já confirmadas pelo canal TBS para o Show do Kibe, tendo atletas como entrevistados. O expediente, antes previsto para este fim de ano, foi adiado.

De toda forma, todos os compromissos previstos para o elenco do Porta dos Fundos terão de aguardar até fevereiro. Em janeiro, todo o cast estará envolvido com as filmagens do primeiro longa do Porta, Contrato Vitalício.

Ativismo feminino, foco do Profissão Repórter na terça-feira, dia 15, levou o programa comandado por Caco Barcellos ao ranking dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil naquela noite.

Jennifer Lopez atua e assina a produção executiva da série Shades of Blue, que acaba de ser adquirida pelo Canal Universal. Ela, claro, é uma personagem sexy, policial de Nova York e mãe solteira.

O detalhe é que a policial de Jennifer acaba aderindo a um grupo de policiais corruptos e subornáveis, o que, no caso dela, procura atenuantes na justificativa de dar uma vida melhor à filha. A previsão de estreia aqui é vaga: primeiro semestre de 2016.