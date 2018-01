ESPN vai lançar canal de TV em 3D nos EUA

A unidade de esportes do Walt Disney Co disse nesta terça-feira que vai lançar o ESPN 3D, que alega ser a primeira rede de TV em 3D da indústria, transmitindo um mínimo de 85 eventos esportivos ao vivo durante seu primeiro ano.

"Essa será uma medida significativa para incentivar a adoção de aparelhos de televisão 3D e garantir oportunidades para nossos afiliados de criarem valor através de novas ofertas de produtos, e para nossos anunciantes, que querem novas oportunidades de patrocínio", disse Sean Bratches, vice-presidente executivo de vendas e marketing da ESPN.

Já um sucesso nos cinemas, o 3D deve ganhar o mercado doméstico como a tecnologia deste ano.

A falta de programação em 3D, principalmente em esportes, vem sendo uma das maiores barreiras à adoção da TV em 3D, disseram analistas. Ter de usar óculos especiais é outra.

Além disso, esportes, talvez mais até do que filmes, é o maior atrativo para vendas ao consumidor para tecnologia de telas, incluindo televisores de tela plana.

A ESPN disse que sua primeira transmissão será em 11 de junho durante o jogo entre a África do Sul e o México pela Copa do Mundo de futebol. Outros eventos produzidos em 3D incluem 25 jogos da Copa, os Sumer X Games de esportes radicais, basquete e futebol universitários, incluindo o Campeonato Nacional BCS em Glendale, Arizona, em 10 de janeiro de 2011.

A ESPN vem testando o 3D por mais de dois anos e no ano passado transmitiu nessa tecnologia o jogo de futebol entre a Universidade da Califórnia do Sul (USC) e a Ohio State University em cinemas selecionados e no campus da USC.

(Reportagem de Ben Klayman)