ESPN fatura com Super Bowl, que rende genéricos a outros canais

Com 10 profissionais enviados a São Francisco, cidade vizinha ao palco do 50º Super Bowl, a ESPN exibe amanhã, a partir das 19h, o maior evento televisivo do planeta – a julgar pelo custo cobrado pelos espaços publicitários, os mais caros do mundo. No Brasil, a curva crescente de audiência da ESPN e do Esporte Interativo, que também exibe a NFL, a aposta é de que o País ultrapasse o México em curto prazo como a nação onde o futebol americano atrai mais gente, fora dos Estados Unidos.

Ao Estado, o diretor comercial dos canais ESPN, Rafael Davini, contou que o crescimento da audiência – 78%, do início da temporada até aqui, e 31,2% da última temporada para esta – reflete-se com êxito na venda dos espaços publicitários. Este ano, a NFL teve seis cotas de patrocínio vendidas a grandes anunciantes e fechou, na quinta-feira, os três últimos espaços de 30 segundos que faltavam para completar os intervalos da transmissão de amanhã.

No Esporte Interativo, onde a NFL gerou 70% a mais de audiência, no decorrer do campeonato, o bumbo não é mais discreto. Cinco profissionais do canal desembarcaram em São Francisco, com direito à exibição de todo o espetáculo, que inclui show do Coldplay e Lady Gaga.

O Super Bowl rende louros até para quem não tem direitos de transmissão – casos do Hallmark Channel, que tem o Kitten Bowl, uma versão do jogo com gatos, e do Animal Planet, que exibe o Puppy Bowl, com cães. Com seres fofos em campo e nas mesas redondas, ambos nasceram como carinhosas chacotas do original.

