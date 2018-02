Espírito, alegria e liberdade . Data estelar: Mercúrio que retrograda está em conjunção com Júpiter; a Lua quarto minguante agora transita pelo signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra a recuperação da alegria deve ser o empreendimento mais importante de nossa humanidade, pois é nesse estado gracioso de ânimo que o terror perpetrado pelas forças materialistas se torna nulo e declina até desaparecer. Alegria é espírito, espírito é liberdade, liberdade é aquilo que faz valer todas as lutas em que nossa humanidade se mete. Espírito, alegria e liberdade, o que haveria de mais precioso para a alma humana? Intimamente, todos somos muito bem informados a esse respeito, mas, por que será então que insistimos em olhar para outro lado? Ou fazemos isso porque somos tolos ou porque somos masoquistas mesmo! De uma ou de outra forma, logo não haverá mais espaço para essa atitude. Áries 21/3 a 20/4 As pessoas não são objetos que podem ser possuídos ou dominados, elas são sujeitos capazes de articular o próprio destino. É por isso que o ciúme é um tipo de condição injusta, porque pretende possuir o que não pode ser possuído. Touro 21/4 a 20/5 Para acelerar o processo de transformação de sua vida, você terá de se dispor a modificar o sistema de valores morais com que costuma julgar as pessoas e o mundo. Sem isso, tudo continuará paralisado e em decadência. Gêmeos 21/5 a 20/6 Enquanto se lamentam, as pessoas esquecem a verdadeira condição em que existem, num planeta rico em recursos, tendo aos seus pés todas as oportunidades de progredir. Falta de progresso é falta de vontade mesmo. Câncer 21/6 a 21/7 Respeite as normas e regras dos relacionamentos sociais, esta será a melhor maneira de sua alma passar despercebida no meio de pessoas que não lhe são as mais simpáticas possíveis. Evite olhares atravessados e gestos agressivos. Leão 22/7 a 22/8 Preserve seus princípios, não os comprometa na tentativa de querer agradar a alguém. A integridade nem sempre é simpática, mas seus resultados superam as expectativas. Comprometer os princípios seria colocar em risco sua integridade. Virgem 23/8 a 22/9 Ser consciente das necessidades das pessoas próximas, mas mesmo assim forçar os acontecimentos para satisfazer as próprias em primeiro lugar, esse tipo de atitude é normal, mas não por isso se tornou mais saudável até agora. Libra 23/9 a 22/10 Acreditar em milagres é, também, lembrar que sua própria existência entre o céu e a Terra é um milagre. Por isso, nunca limite seus pensamentos ao que for provável ou lógico. Há muito mais para se viver, muito, mas muito mais! Escorpião 23/10 a 21/11 Sua liberdade pessoal depende da medida de perdão que você é capaz de manifestar e exercer. Enquanto você não conseguir perdoar, continuará com a alma amarrada a situações que já deixaram de acontecer há muito tempo. Sagitário 22/11 a 21/12 Em tempos nervosos, lembre-se de correr bastante, para suar e drenar o excesso de adrenalina. Nesses tempos, lembre-se que seu corpo será o sinal de conforto e de desconforto também. Melhor sair do jogo de argumentações. Capricórnio 22/12 a 20/1 Promova a alegria, permita que ela ocorra sem impedimentos nem críticas. O que haveria de melhor do que permitir que a alegria encontrasse meios de expressão livres de impedimento? Todo mundo se beneficiaria com a alegria. Aquário 21/1 a 19/2 Manifeste espontaneamente a alegria que brota do fundo de sua alma. Sem motivo, sem álibi e sem argumento, apenas alegria espontânea, do tipo daquela que contagia as pessoas próximas, tornando tudo mais leve e gracioso. Peixes 20/2 a 20/3 Demonstre amor e carinho com a mesma intensidade com que em alguns momentos demonstra sua raiva ou enfado. É importante demonstrar carinho, a despeito de sua alma nunca se sentir muito à vontade nesse tipo de manifestação.