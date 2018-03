Esperando a oportunidade

Enquanto isso, aqui na Terra somos peregrinos cósmicos que necessitamos de indicações e orientação e, por isso, todos os nossos sucessos hão de ser considerados instáveis e sensíveis demais para prescindir de cuidados. A maior parte do tempo esperamos por essa indicação, um sinal do destino que nos avise que o tempo de agir seja este ou aquele. O nosso problema é acomodar-nos a essa espera e identificá-la como algo que seja destino em si mesmo. Não é! Ao menor sinal do espírito, não se deve perder tempo, temos de nos lançar à aventura dessa peregrinação com coragem e boa vontade, porque é para isso que nascemos. Uma mente corajosa compreende que a oportunidade perdida não será repetida facilmente. Por isso, não perca nenhuma.

Áries 21/3 a 20/4

Os erros são desvios, mas a vida não espera, pressiona para continuar em frente, porque há um programa a ser cumprido, de acordo com o plano maior que circula através de tudo e de todos na forma de Vida. A vida não espera.

Touro 21/4 a 20/5

No que for grande e no que for pequeno, no que for importante e no que for banal, em tudo reflita você seus sonhos e ideais, não perdendo de vista nenhuma circunstância, fazendo de todas a oportunidade de cumprir seu destino.

Gêmeos 21/5 a 20/6

A verdadeira humildade há de ser manifesta em relação àquilo que for superior a você. Em relação ao que for inferior, só o amor é propício, porque através dessa virtude você oferecerá ensinamentos e ajuda verdadeira.

Câncer 21/6 a 21/7

Quando algo importante for comunicado, aparecerá na forma de poucas e boas palavras. Depois virão os longos discursos que tentarão interpretar o que foi dito, mas só quando o coração ouve as palavras é que elas são compreendidas.

Leão 22/7 a 22/8

Nada que seja duradouro e benéfico pode ser criado do dia para a noite. Em geral, os arranques impetuosos e imediatistas não servem para criar nada duradouro ou benéfico, mas pelo contrário, servem para destruir essas condições.

Virgem 23/8 a 22/9

Agir de forma pusilânime é agir em nome do medo, ainda que aparentemente se manifestem atitudes agressivas que amedrontem as outras pessoas. Quanto mais as atitudes amedrontam, mais medo há por trás delas alimentando-as.

Libra 23/9 a 22/10

Quando o medo sobrepuja o espírito, certamente tudo parece ter atingido o pior destino possível e nenhuma perspectiva alentadora vinga na consciência. Porém, o medo é artificial e, por isso, só dura quanto você o permitir.

Escorpião 23/10 a 21/11

Uma consciência animal se oculta ao menor sinal de espírito, mas a consciência humana se prepara para a sagrada batalha necessária para abrir espaço ao sagrado. O tempo inteiro nossa consciência oscila entre as duas.

Sagitário 22/11 a 21/12

A qualquer sintoma de irritação é necessário respirar pelo menos dez vezes o mais profundamente possível, de modo que essa perniciosa condição seja afastada com rapidez e eficiência. A irritação nunca trará bem nenhum.

Capricórnio 22/12 a 20/1

O coração que estiver cheio de amor crescerá e prosperará através do serviço desinteressado a todos os seres. O coração que parecerá cheio de amor, mas que oculta egoísmo, pretenderá tirar o máximo proveito de todo relacionamento.

Aquário 21/1 a 19/2

Todo comportamento nocivo há de ser erradicado, porque serve para diminuir a qualidade de seu destino, transformando sua presença num dreno de energia vital. O destino é o contrário, prover e multiplicar a vida.

Peixes 20/2 a 20/3

O tempo é belo e terrível, porque é a matéria-prima com a qual, na melhor das hipóteses, você tece seu destino. Porém, o mesmo tempo mostrará a você a verdade dos momentos de lassidão em que não fez nada para merecer a vida.